New Delhi , 18. Battendo un record che durava da due secoli, l’India ha superato la Cina diventando la nazione più popolosa al mondo. Secondo gli esperti dell’Onu, infatti, il sorpasso da parte dell’India era previsto proprio a metà aprile. Con un vantaggio destinato a crescere rapidamente: a fine anno il subcontinente dovrebbe avere un miliardo e 429 milioni di abitanti, mentre la Cina un miliardo e 426 milioni. Distanti gli Stati Uniti, terzi con circa 340 milioni. Sullo sfondo di questo dato complessivo, un altro tema, ovvero quello dei diritti. Si calcola che l’India detenga almeno un altro record, senza dubbio poco invidiabile: quello del numero di poveri. Oggi sono oltre 228 milioni di persone, 415 milioni in meno rispetto al 2005 fa, ma sempre tanti, circa il 16 per cento della popolazione nazionale.

