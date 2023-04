Nominato un commissario per l’emergenza migranti

Roma , 17. Dibattito politico acceso, in Italia, sui migranti: ieri, Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, è stato nominato commissario delegato allo stato di emergenza per i migranti. Ma quattro regioni guidate dal Pd — Toscana, Campania, Emilia Romagna e Puglia — non hanno firmato l’intesa. Il neo-commissario, che domani sarà a Lampedusa, gestirà l’accoglienza dei migranti nella Penisola. Ulteriori tensioni si registrano intorno alla stretta sulla protezione speciale, annunciata dall’esecutivo, e che oggi è al voto in commissione Affari costituzionali del Senato. Per il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si riuscirà comunque a trovare «un equilibrio» su questo punto. Intanto, oggi sono sbarcati a Catania 201 dei circa 600 migranti ...

