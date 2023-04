«Dono e mistero»: con queste parole monsignor Gastone Simoni, vescovo di Prato dal 1992 al 2012, definiva la figura di Renzo Buricchi, il “tabaccaio di Prato” che evangelizzava dietro il banco del suo bar-tabacchi nella centralissima piazza del Comune nella città toscana, e la cui causa di beatificazione è in corso. «Dono e mistero», perché Buricchi è stato un dono per la Chiesa ma anche un mistero per il suo approdo del tutto inatteso e provvidenziale al Vangelo, come sottolinea don Alessandro Andreini, postulatore della causa di beatificazione: «Non ho mai avuto occasione di chiedere al compianto monsignor Simoni il perché di questa sua definizione, anche se posso ampiamente testimoniare il suo grandissimo apprezzamento per la figura e il messaggio di Renzo Buricchi. In ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI