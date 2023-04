Altri 35 migranti annegano nel Mediterraneo

Roma , 8. Ancora una volta, il Mediterraneo centrale inghiotte le vite dei migranti: un naufragio è stato segnalato oggi dal sito web Afroplanete.com. Secondo il portale, un’imbarcazione con circa 50 persone a bordo è affondata davanti alle coste tunisine. Le vittime sarebbero, 35, mentre altri 15 naufraghi sarebbero stati soccorsi. Lo stesso sito web riferisce che l’imbarcazione sarebbe affondata a causa di «forti onde, che hanno reso difficile per i passeggeri e l’equipaggio muoversi ed eliminare l’acqua imbarcata». Nessuna conferma è giunta, al momento dalle autorità di Tunisi. Ieri, intanto, a Brindisi, in Puglia, sono sbarcati i 339 migranti, tra cui 27 minori, soccorsi dalla nave ong Geo Barents, in un’operazione di salvataggio effettuata mercoledì nelle acque maltesi. Il ministero ...

