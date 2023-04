Tre secoli di Passione

Le vie di Romagnano Sesia (Novara), in Piemonte, dal 6 al 9 aprile rievocheranno “quei fatti” di Terra Santa. È la 261ª edizione di Venerdì Santo, una Passione lunga tre secoli. Il dramma del Calvario che ispirò artisti di ogni genere, in ogni epoca, rivive lungo le strade e nelle piazze di questa località non distante dal Sacro Monte Varallo. «L’importanza di tale tradizione — spiega il presidente della manifestazione, Paolo Arienta — è da ricercare nel suo perpetuarsi ed evolversi: dal 1729, data della prima convocazione della Confraternita del Santo Enterro, fino a oggi, l’organizzazione della solenne processione del Venerdì Santo continua ad attrarre e a coinvolgere». Oltre trecento attori non professionisti, in costumi d’epoca, interpretano i personaggi della Passione, ...

