Per un sistema agricolo resiliente alla crisi

La soia e il frumento al posto del riso al nord Italia, le coltivazioni di banane e mango in Sicilia, mentre gli ulivi e le viti si spostano in altitudine in cerca di temperature più miti. Questo non è uno scenario futuribile, ma una realtà già presente in Italia a causa dell’impatto del cambiamento climatico sulle colture. «Il problema dell’agricoltura non è legato solo alla siccità, ma anche alle temperature elevate e a un regime di precipitazioni diverso per cui le piogge sono più concentrate e violente», dichiara a «L’Osservatore Romano» Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Secondo Bazzana, la realtà dei cambiamenti climatici richiede anche delle differenziazioni dal punto di vista agronomico «per intercettare le corrette tecniche ...

