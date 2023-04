In copertina focus su “La Visitazione”, il dipinto a olio su tavola di Jacopo Carucci detto il Pontormo, databile 1528-1530 circa, conservato nella Pieve dei Santi Michele e Francesco a Carmignano, in Toscana. La pala, nata per l'altare della famiglia fiorentina dei Pinadori, oppositori dei Medici, è rimasta praticamente sempre nella chiesa per cui era destinata. Raffigura l’episodio narrato nel Vangelo secondo Luca: l’incontro, avvenuto dopo l’Annunciazione, tra Maria in attesa di Gesù e la cugina Elisabetta che è incinta di Giovanni Battista. Le due donne si scambiano un abbraccio e uno sguardo intensissimo ed emozionato alla presenza di due figure femminili dietro di esse che hanno lo sguardo fisso verso l’osservatore. I critici sottolineano l'intreccio originalissimo di membra e di stoffe. Maria indossa un abito verde scuro e un fazzoletto rosa, Elisabetta invece una veste verde chiaro e un mantello arancione. Le protagoniste sono molto grandi e massicce. Sul fondo del quadro Pomtorno, artista tormentato tutta la vita da un senso di solitudine e abbandono, disegna due piccole figure maschili, che alludono probabilmente a Giuseppe e Zaccaria, rispettivamente padre del Salvatore e padre del Precursore. La loro presenza è relegata in secondo piano, a sottolineare che la Salvezza passa attraverso le due donne.