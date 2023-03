Bogotá , 25. La Procura generale della Colombia ha sospeso i mandati di arresto per altri cinque membri del gruppo guerrigliero Estado Mayor Central, il principale movimento dissidente delle Farc, le Forze armate rivoluzionarie che, con l’accordo di pace siglato a l’Avana nel 2016, hanno posto fine a un conflitto durato oltre cinquant’anni. La decisione giunge nel quadro della volontà del presidente, Gustavo Petro, di portare avanti una politica di “pace totale”. Nei giorni scorsi il partito Comunes, nato dalla smobilitazione delle Farc, aveva denunciato che circa 200 famiglie di ex combattenti erano state costrette ad abbandonare l’area di Mesetas, nella parte centrale del Paese, a causa delle minacce di gruppi dissidenti. Al riguardo, la Giurisdizione speciale per la pace (Jep) ha chiesto l’attuazione di un piano di ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI