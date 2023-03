Il Papa dei mille interessi

Molto prima che salisse al soglio pontificio con il nome di Urbano viii , Maffeo Barberini era ecclesiastico dai mille interessi, con una biblioteca personale di circa 4.000 volumi: giurista, conoscitore di lettere, poesia, scienze e, successivamente, cultore delle arti tutte, maggiormente quelle figurative alle quali riconosceva un linguaggio unico, ideale per la sua promozione ( prima da cardinale, poi da pontefice ) e per quella della famiglia, dei nipoti cardinali Francesco e Antonio e del principe Taddeo Barberini. Il suo pontificato fu il più lungo del xvii secolo, oltre ventidue anni durante i quali gli interessi familiari si intrecciarono con quelli di Stato. Privilegiò lo strumento dell'egemonia culturale in funzione dell'azione politica e di governo ma nessuno come lui fu mecenate e promotore delle arti, anche ...

