«Accogliere col sorriso quanti hanno a che fare con la malattia, soprattutto le mamme e i papà che lottano accanto ai figli». È questa la consegna che Papa Francesco, attraverso un messaggio, ha affidato all’Unitalsi Lombardia ieri, venerdì 24 marzo, in occasione dell’apertura di una struttura per i genitori di quei piccoli che vengono curati presso gli istituti ospedalieri di Milano.

Il centro — intitolato a Fabrizio Frizzi e inserito all’interno del “Progetto dei Piccoli” di Unitalsi — sorge accanto al santuario della Madonna delle Grazie, «caro ai milanesi che a Maria si rivolgono invocando doni del cielo e il balsamo per curare le ferite della vita e della società» ha scritto il Pontefice, auspicando che «Maria sia sostegno» per quanti vi alloggeranno e «sia volto di tenerezza e consolazione».

Un anno fa circa, esattamente il 29 marzo, veniva posto il primo mattone della nuova struttura — nata da un’idea di Vittore De Carli, già presidente di Unitalsi Lombardia — proveniente dalla Porta Santa dell’anno giubilare della Misericordia. Anche in quell’occasione il vescovo di Roma aveva fatto pervenire un messaggio in cui raccomandava di non perdere mai «la forza di rispondere ai bisogni veri e concreti delle donne e degli uomini che incontrate nella vostra vita», sottolineando come «la prossimità con chi sta vivendo il tempo della sofferenza» fosse da sempre il carisma dell’Unitalsi.

«C’eravamo lasciati un anno fa parlando del significato del dono. Oggi siamo qui, numerosi, per celebrare e festeggiare la grazia del dono: il dono che è questa casa, l’intreccio di doni che l’ha resa possibile», ha affermato De Carli, durante la cerimonia del taglio del nastro, alla presenza, tra gli altri, dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini.