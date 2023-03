Sperimentare concretamente il dialogo interreligioso e imparare a gestirne le dinamiche: questo il desiderio comune di giovani ebrei, cristiani e musulmani del Lazio, che si sono riuniti all’istituto salesiano Pio xi di Roma. Nei giorni scorsi si è concluso, infatti, il corso destinato ai futuri protagonisti del dialogo tra fedi, articolato in quattro sessioni e distribuito in due giornate di incontri. «L’idea — spiega Elena Dini, senior program manager del Centro Giovanni Paolo ii per il dialogo interreligioso, che ha finanziato il progetto — è nata dal fatto che ci sono tante realtà che cercano la presenza dei giovani, ma poi non li si rende mai realmente protagonisti del dialogo. L’obiettivo di questa iniziativa è stato proprio permettere loro di diventarlo e dare loro, inoltre, alcuni strumenti, ...

