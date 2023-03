Barcone alla deriva con 500 migranti

Roma , 10. Resta grave l’emergenza migranti davanti alle coste italiane: è di queste ore l’allerta lanciata da Alarm Phone per 500 persone in difficoltà su un barcone partito dalla Libia e ora in pericolo a sud della Sicilia. Ma il litorale siciliano, in particolare quello di Lampedusa, ha visto nella notte ancora un naufragio: un barchino con 42 migranti a bordo, tra cui 5 donne e un minore, è affondato al largo dell’isola. I superstiti sono stati tutti salvati. Dalla mezzanotte in poi, sull’isola si sono registrati 14 sbarchi, con oltre 600 migranti trasferiti nell’hotspot di Contrada Imbriacola, che ora rischia il collasso. Intanto, ieri pomeriggio il comune calabrese di Steccato di Cutro, scenario del naufragio del 26 febbraio che ha provocato 73 morti — l’ultimo corpo, quello di un bimbo di 6 anni, è ...

