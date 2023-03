Recuperati in Calabria i corpi di una donna e di una bimba di tre anni

Crotone , 7. Le acque del mare di Calabria continuano a restituire i corpi delle vittime del naufragio di migranti avvenuto il 26 febbraio davanti a Steccato di Cutro: stamani, gli uomini della Guardia costiera hanno recuperato le spoglie di una bimba di 3 anni, avvistata in precedenza da alcuni cittadini che avevano lanciato l’allarme. Recuperato anche il corpo di una donna, ma le ricerche proseguono incessanti perché, oltre alle 72 vittime accertate finora, di cui 28 sono minori, all’appello mancano ancora decine di persone. Intanto, è iniziato l’iter per l’espatrio di quattro delle salme che si trovano nel Palazzetto dello sport di Crotone, dove è stata allestita la camera ardente. I defunti saranno trasportati presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e quindi in Pakistan; tra loro c’è anche il corpo di ...

