Crotone , 2. L’omaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello dei semplici cittadini, tra cui tante scolaresche. È la vicinanza dell’Italia intera alle vittime del naufragio di domenica, al largo di Steccato di Cutro, in Calabria, costato la vita ad almeno 67 migranti. L’afflusso al Palazzetto dello sport di Crotone, dov’è stata allestita la camera ardente, è stato ininterrotto. Accolto dalla folla presente, appena giunto nella struttura Mattarella si è fermato in raccoglimento per qualche minuto davanti alle bare, su cui erano state adagiate delle corone di fiori. A spiccare, al centro, quelle bianche, dei bambini, sulle quali i visitatori avevano posto qualche piccolo ricordo, soprattutto giocattoli. Poco prima il capo dello Stato aveva fatto visita all’ospedale San Giovanni di Dio, ...

