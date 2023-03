Gli effetti dannosi della deforestazione in Cambogia

Si apre oggi a Libreville, capitale del Gabon, il summit “One Forest”, promosso dalla Francia e incentrato sulla protezione della biodiversità. Il vertice punta a rafforzare la solidarietà tra le tre principali aree forestali su scala mondiale: l’Amazzonia, il bacino del Congo e il sud-est asiatico. Proprio in quest’ultima regione, desta preoccupazione il caso della Cambogia, dove è stato registrato uno dei più alti tassi di deforestazione al mondo nel corso degli ultimi 50 anni e la velocità con cui stanno scomparendo gli alberi sta progressivamente aumentando. La piccola nazione dell’Asia sud-orientale, tristemente nota per la brutale dittatura dei Khmer Rossi negli anni Settanta, ha perso più dell’11 per cento delle proprie aree naturali protette tra il 2001 ed il 2018, equivalenti ad oltre ...

