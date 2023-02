Crotone , 28. Vanno avanti a oltranza le ricerche nelle acque al largo di Steccato di Cutro, in Calabria, dove domenica scorsa un barcone carico di migranti si è spezzato in due, travolto dalla furia del mare, provocando la morte di almeno 64 persone, perlopiù siriani, afghani, iraniani. Un’ottantina i sopravvissuti, decine i dispersi, ancora incerto il numero delle persone a bordo, tra le 150 e le 200. È intanto slittata a domani l’apertura al Palasport di Crotone della camera ardente per le vittime, un omaggio della cittadinanza a chi, in fuga da instabilità di ogni genere, ha trovato la morte a pochi metri da una spiaggia dello Ionio. Proseguono al contempo le indagini di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, i cui uomini hanno individuato tre presunti trafficanti che avrebbero condotto il barcone ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI