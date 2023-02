Tripoli , 28. L’inviato Onu per la Libia, Abdoulaye Bathily, lancerà nel 2023 iniziative per avviare «libere elezioni legislative e presidenziali» nel Paese nordafricano. Lo ha detto lo stesso Bathily in apertura del Consiglio di sicurezza alle Nazioni Unite di New York, dedicato alla situazione in Libia, da oltre un decennio sprofondata in una grave crisi politica. Il Paese è infatti afflitto da profonde divisioni, complicate da interferenze straniere, tra il governo di Tripoli, riconosciuto dall’Onu, e l’esecutivo con sede a Sirte guidato dal premier Fathi Bashagha, nominato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk. La Cirenaica è di fatto controllata dal generale Khalifa Haftar. Tra le iniziative previste dalle Nazioni Unite c'è anche la formazione di un organismo di alto livello che metta ...

