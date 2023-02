Nella lotta al cancro la scienza deve portare equità e perciò deve “aiutare la vita” promuovendo una maggiore qualità dello sviluppo umano integrale. È il concetto ribadito stamattina, nella Sala Marconi di Palazzo Pio, dai partecipanti alla conferenza stampa di presentazione del convegno “Strategies to decrease inequalities in cancer therapeutics/care and prevention”. Con il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson — a moderare il dibattito — e Joachim Von Braun, rispettivamente cancelliere e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, è intervenuto Michael Baumann, presidente dell’Accademia europea delle Scienze del cancro e referente per la Germania. Le due “Accademie” hanno infatti organizzato i lavori, in corso dal 23 al 24 febbraio presso la Casina Pio iv nei Giardini Vaticani. Nella due ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI