«Il tema fondamentale è quello della ricostruzione della fiducia»: al telefono de «L’Osservatore Romano», Luigi Grando, direttore dell’area America Latina del Cisp (Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli) risponde senza esitazioni alla nostra domanda su quale sia la necessità più urgente per i Paesi dell’America Latina. È in questa parte del mondo, infatti, che il Cisp ha iniziato il suo operato esattamente quarant’anni fa, nel 1983, ed è proprio qui che tuttora porta avanti circa trenta progetti di cooperazione e solidarietà internazionale per lo sviluppo dei popoli. «Dal punto di vista sociale — spiega Grando — l’America Latina è in una fase di regressione, soprattutto per quanto riguarda la lotta alla povertà. Basti pensare alla ...

