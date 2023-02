Dai social network alle scuole, dalle chiacchierate fra amici alle serate nei locali: no, pare proprio che il romanticismo, oggi, non vada più di moda. Ma perché? E, soprattutto, è una questione politica, sociale o culturale? Ne abbiamo parlato con Elena Canzi, professoressa di Psicologia Sociale e della Famiglia presso l’Università Cattolica di Milano. Secondo la docente, «l’uomo è un essere relazionale che si esprime con due linguaggi intrecciati: passioni ed emozioni, ma anche ragione e responsabilità. In riferimento alla sessualità e all’affettività, in un legame nel quale ci si possa sentire pienamente riconosciuti in quanto persone, dovrebbero perciò intrecciarsi in modo armonioso attrazione erotica, intimità, calore, insieme a senso di ...

