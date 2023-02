La cooperazione allo sviluppo, quale azione strutturata di un governo per aiutare un altro Paese, è una componente essenziale della politica estera. Sia che si tratti di aiuti internazionali d’emergenza, che di politiche più strutturate per lo sviluppo, il via libera al sostegno ad un Paese terzo non è mai del tutto esente da valutazioni di ordine politico-diplomatico. «La normativa italiana chiarisce che la cooperazione è parte integrante e qualificante della politica estera, non solo integrante quindi ma anche qualificante ossia è un modo di essere dell’azione internazionale dell’Italia, un Paese da sempre pacificatore, che cerca lo sviluppo, le partnership, la mediazione e di promuovere la pace come scritto nella Costituzione», spiega a «L’Osservatore Romano» Emilio Ciarlo, ...

