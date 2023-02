In queste settimane il Pakistan sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua storia. L’economia del Paese rischia di esplodere definitivamente, a causa di una situazione in cui le materie prime scarseggiano e le riserve monetarie diminuiscono giorno dopo giorno. Come se non bastasse, la sicurezza interna sembra essere minacciata dai talebani locali, i Tehrik-i-Taliban Pakistan (Ttp) autori, a fine gennaio, di un attentato all’uscita di una moschea in cui sono morte circa cento persone. La guerra in Ucraina ha fatto innalzare il prezzo delle materie prime a livello mondiale e il Pakistan è stato tra i Paesi che ha sofferto di più per questi aumenti. Economicamente la Nazione asiatica si trova perennemente sull’orlo del default, con una spesa complessiva gravata dallo storico ruolo dell’esercito nella ...

