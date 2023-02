La lunga estate di Frankie

«Non mi sono mai sentita così stordita — disse Frankie. “Ma stordita da cosa?” domandò Berenice. “Da tutto” disse Frankie. “Secondo me il sole ti ha arrostito il cervello”, osservò Berenice». È uno dei tanti dialoghi che intessono Invito a nozze di Carson Mc Cullers (Einaudi, 2018, traduzione di Leo Longanesi e Gino Dallari) uno dei più «ingannevolmente semplici» (Valeria Gennero) e dei più densi e significativi del libro. Una storia che sembra solo il diario di una ragazzina, ma è molto di più. La cronaca della prima estate in cui la piccola Frankie sente scivolare via la vita di prima e si affaccia su un mondo affascinante ma spaventoso, «lanciato a una velocità di millesettecento chilometri all’ora», imprevedibile, sconosciuto, è ...

