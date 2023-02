Il Brasile tra i garanti del processo di pace tra governo colombiano ed Eln

Brasilia , 8. Il governo brasiliano ha annunciato che entrerà a far parte del processo di pace in corso fra le autorità della Colombia e i guerriglieri dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln). «Un processo — si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri di Brasilia — essenziale per il consolidamento della pace in Colombia e di grande importanza per la regione e per il mondo». Dei negoziati di pace colombiani già operano come garanti anche Cuba, Norvegia e Venezuela. Questi negoziati fanno parte della politica di «pace totale» promossa dal presidente della Colombia, Gustavo Petro, e sono stati avviati il 21 novembre del 2022. Il 21 gennaio, governo ed Eln hanno annunciato un accordo per aprire la seconda fase del processo di dialogo, in Messico, il 13 febbraio, in un ...

