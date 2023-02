Dal vissuto dei santi

Si dovrebbe smetterla di ritenere che si faccia teologia solo quando si citano i versetti della Bibbia e le fonti autorevoli della tradizione cattolica, come i Padri della Chiesa o i grandi Dottori del Medioevo o i teologi moderni e contemporanei. Si fa teologia, invece, ogni volta che, riflettendo e scrivendo sull’esistenza umana, sulla convivenza fraterna degli uomini e delle donne di ogni tempo, sul vissuto del popolo di Dio nelle comunità cristiane e nel mondo, si apre all’umanità un futuro di speranza concreta, nella giustizia e nella pace, un futuro di bellezza per tutti, mostrando come e perché questo futuro si origini e si fondi nell’annuncio del volto ultimo di Dio, solo e sempre amore, verità su Dio predicata da Gesù di Nazareth e mostrata nel dono della sua vita fino alla morte di croce per ...

