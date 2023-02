Centri di speranza

Un bel giorno Sofia, diciassettenne filippina, ha scoperto che il lavoro che stava per iniziare era ben lontano da quello che le era stato offerto. Essendo la più giovane di dieci fratelli, di una famiglia in un sobborgo di Manila, aveva pensato che fosse arrivato il suo momento quando un uomo, con un messaggio privato sui social media le ha offerto di lavorare in un negozio di computer. Vitto e alloggio gratuiti, un lavoro regolare, il viaggio pagato dalla sua città natale fino a Cebu, a 700 chilometri di distanza. Ma il suo sogno si è ben presto infranto. Sofia si è ritrovata a essere una delle ragazze usate per il cybersesso. In stato di schiavitù, adolescenti e bambine sono costrette a mostrare e a vendere online i loro corpi, a beneficio di utenti sparsi in tutto il mondo. È la nuova ...

