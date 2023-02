Washington, 8. Un appello all’unità, rivendicando i risultati ottenuti e illustrando gli obiettivi delle riforme ancora da attuare. Il tradizionale discorso sullo stato dell’unione del presidente statunitense Joe Biden, il primo dopo le elezioni di mid term che hanno visto i repubblicani conquistare la maggioranza al Congresso, è stato più incentrato sulla politica interna rispetto a quello dello scorso anno. A cominciare dalla situazione economica, con la disoccupazione al minimo storico del 3,4 per cento e l’inflazione in calo dopo il record dei mesi scorsi. «Siamo l’unico Paese che è uscito da ogni crisi più forte di come c’è entrato», ha dichiarato il presidente statunitense facendo appello all’unità. «Finiamo il lavoro insieme», ha sottolineato Biden, il ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI