Passi avanti in Libia

Tripoli , 6. L’attuale situazione politica in Libia, la presenza militare straniera sul territorio, la lotta al terrorismo, l’immigrazione e la protezione delle frontiere: sono stati questi i temi dell’incontro svoltosi ieri a Bengasi tra il generale Khalifa Haftar, che di fatto controlla la Cirenaica, e il premier Fathi Bashagha, nominato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk e a capo di un esecutivo creato a marzo 2022 e non riconosciuto dalla comunità internazionale. Lo rende noto la pagina Facebook del governo di Bashaga. Secondo quanto riferito dal sito web The Libya Update, inoltre, al colloquio hanno preso parte anche il ministro degli Esteri, Hafid Kaddur, il ministro di Stato per gli Affari del primo ministro e di gabinetto, Muhammad Farhat, e il direttore dell’Ufficio del comandante, il tenente generale Khairy ...

