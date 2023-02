L’Aquila ricorda

Sono passati 320 anni dal cosiddetto «terremoto della Candelora», che il 2 febbraio 1703 distrusse completamente la città dell’Aquila e causò, tra l’abitato e il circondario, un numero di vittime oggi stimato in tremila, sebbene non manchi chi raddoppia la cifra. Si tratta di uno dei più grandi terremoti d’Italia, inferiore solo a quello del 1915 che, sempre nell’Aquilano, devastò la Marsica (con un numero di vittime 10 volte superiore) e al più spaventoso in assoluto, quello di Messina-Reggio Calabria del 1908, con un numero di morti 25 volte superiore. Ma sono le modalità della scossa della Candelora 1703 quelle di cui far parola, non solo per rivolgere un pensiero ai morti di allora, ma anche per le modalità che ebbero cospicua parte nella strage, intimamente connesse alla ...

