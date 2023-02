La forza che dà un senso maiuscolo alla vita

Vi è una forza estremamente potente per la quale la scienza fino ad ora non ha trovato una spiegazione formale. È una forza che gestiste tutte le altre. È anche dietro qualsiasi fenomeno che appare nell’universo, ma non è stata ancora individuata da noi.

Quando cerchiamo con il nostro sapere una teoria unificante dell’universo, dimentichiamo la più invisibile e la più potente delle forze.

Questa forza è l’ Amore !

L’Amore è luce, visto che illumina

chi lo dà e chi lo riceve.

L’Amore è gravità perché fa in modo che alcune persone si sentano attratte da altre.

L’Amore è potenza perché moltiplica il meglio che è dentro di noi e permette che l’unità non si estingua.

L’Amore svela e rivela.

Per Amore si vive e si muore.

Questa forza spiega il tutto e dà un senso maiuscolo alla vita.

Questa è la variante che si ignora per troppo tempo.

Forse perché l’Amore ci fa paura, visto che è l’unica energia dell’universo che l’uomo non ha imparato a manovrare a suo piacimento.

di Domenico