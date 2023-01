Il documento dei vescovi campani ruppe il silenzio sugli eccidi

Duecentotrentacinque morti ammazzati di camorra nel 1981 in Campania, 284 nel 1982, quarant’anni fa: il picco più alto. Era una scia di sangue senza fine, cominciata già da diverso tempo, persino più grave numericamente di quella siciliana. Ma lo Stato era completamente distratto dai delitti eccellenti che insanguinavano Palermo e poco si dedicava alla mattanza di Cutolo in Campania. In quello stesso anno, il 1982, infatti in Sicilia morirono Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa. A distrarre il Paese, sembrerà paradossale, anche il mondiale di calcio inaspettato e straordinario vinto in Spagna a luglio 1982. Raffaele Cutolo, noto come “il professore”, aveva reinventato la camorra sul finire degli anni Settanta del Novecento e l’aveva fatta diventare una organizzazione criminale strutturata come Cosa ...

