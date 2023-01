Beirut , 21. Lo sciopero degli insegnanti in Libano per chiedere migliori retribuzioni e condizioni di lavoro si aggiunge a una difficoltà generale del mondo dell’istruzione che, nel contesto della perdurante crisi economica, politica e sociale che attanaglia il Paese, sta lasciando un milione di studenti senza istruzione. È la denuncia di Save the children, che ricorda come gli scioperi siano iniziati il 9 gennaio, con gli insegnanti del “turno mattutino”, rivolto principalmente ai bambini libanesi, mentre il giorno successivo il ministero dell’Educazione e dell’Istruzione superiore abbia annunciato la sospensione delle lezioni pomeridiane, frequentate perlopiù da studenti profughi siriani: tutte le scuole pubbliche sono ora chiuse, fa sapere l’organizzazione. Un quadro di emergenza che ha visto ieri scendere ...

