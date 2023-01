Nella mattina di oggi, sabato 21 gennaio, Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo apostolico vaticano, il presidente della Repubblica dell’Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, il quale, successivamente, ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato dall’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali.

Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato è stato espresso apprezzamento per il contributo che la Chiesa offre nell’ambito dell’educazione, della salute, della promozione dei valori umani e spirituali e nel campo delle attività caritative, sottolineando l’importanza di un dialogo sincero e permanente tra la Chiesa e lo Stato per affrontare le sfide fondamentali della società.

Inoltre, c’è stato un fruttuoso scambio di vedute sulla situazione politica e sociale della Regione, con attenzione agli sforzi miranti a favorire lo sviluppo e a promuovere la pace, e ci si è soffermati su alcuni temi di comune interesse quali la tutela della vita, la cura dell’infanzia, la riforma del sistema penitenziario, il rispetto delle popolazioni indigene e della loro cultura, nonché la protezione dell’ambiente.