Una figura piuttosto imponente, inginocchiata davanti alla statua della Vergine Addolorata: così ricordo padre David Maria Turoldo, di passaggio una sera, nel Santuario della Madonna delle Grazie di Udine. Noto per la predicazione, le prese di posizione a favore dei poveri e della pace e per i testi poetici, è stato e rimane una voce rilevante in ambito ecclesiale e culturale, un testimone della passione per Dio e per l'umanità. L’anno 2022, celebrando i trent’anni dalla morte, ha contribuito ad aprire percorsi di approfondimento della figura del sacerdote nato a Coderno, in Friuli, il 22 novembre 1916 in una famiglia contadina poverissima. Oggi riposa sotto una croce di legno nel piccolo cimitero del Priorato di Sant’Egidio di Fontanella nel bergamasco. «Sono un pellegrino, un vagabondo», diceva di se ...

