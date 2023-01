Lasciò la vita terrena portandosi dietro il peso terribile di aver fatto giustiziare il patriota Ugo Bassi e la storia lo ha voluto identificare semplicemente così. Di sicuro, Gaetano Bedini fu un formidabile campione del papato del suo tempo, tenacissimo difensore del potere temporale in Italia e della religione cattolica nel mondo, senza il quale però difficilmente le comunità professe avrebbero potuto trovare il loro spazio in terra americana. A suo modo un gigante della logorante battaglia per il credo cattolico. Era nato a Senigallia il 15 maggio 1806, in quelle Marche che per secoli rappresentarono il serbatoio della fedeltà pontificia. Figlio di Alessandro Pellegrini e di Marianna Spadoni, originari di Ostra, Gaetano era l’ultimo di sette figli e venne destinato alla carriera ecclesiastica. ...

