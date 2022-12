Insegnare a tutti gli alfabeti della cittadinanza

«Mi sono divertita da morire perché a me piace fare l’allievo, mi piace più che fare il professore» diceva Clotilde Pontecorvo (1936-2022). Scomparsa lo scorso 5 novembre fedele fino alla fine alla sua vocazione di docente e ricercatrice dall’infaticabile curiosità, ricordando quello che ripeteva continuamente sua nonna, anche durante i nove mesi in cui vissero nascoste in un convento di suore svedesi nella Roma occupata dai tedeschi, «può cascare il mondo, può succedere di tutto ma bisogna sempre studiare» (Anna Maria Ajello–Valentina Ghione, Comunicazione e apprendimento tra scuola e società. Scritti in onore di Clotilde Pontecorvo, 2011). Cresciuta in un famiglia ebrea, col forte senso dello studio, del lavoro e dello Stato, Clotilde Pontecorvo ha attraversato ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI