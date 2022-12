Washington, 29. Una parte delle cascate del Niagara si è congelata a causa della tempesta artica che sta flagellando da giorni gli Stati Uniti. Lo riporta il «The New York Post», sottolineando che il fenomeno si è verificato soltanto cinque volte nella storia. A causa dall’immenso volume di acqua riversato, 3.160 tonnellate al secondo, le più famose cascate del mondo non si possono mai congelare del tutto. E tuttavia, le foto di parti di esse cristalizzate sono diventate virali sui social media. La situazione rimane molto difficile in diverse zone degli Stati Uniti, anche perchè alla tempesta polare ora dovrebbe seguire il rischio inondazioni. Le comunità a ridosso dei laghi sono state messe in preallarme. La città di Buffalo è ancora sepolta sotto quasi un metro e mezzo ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI