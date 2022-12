Sbarcati in Sicilia 489 migranti partiti dalla Libia

Palermo , 28. Sono stati portati sulla terra ferma e trasferiti in varie zone della Sicilia i 489 migranti soccorsi ieri dalla Guardia costiera italiana al largo di Portopalo di Capo Passero, a quasi 80 miglia nautiche dalle coste siracusane. A Messina sono giunti in 104, a Catania sono state condotte 205 persone, 180 migranti sono stati accompagnati ad Augusta. Al momento sono in corso le procedure di accoglienza e identificazione dei migranti, che secondo le prime ricostruzioni sarebbero partiti dalla Libia. È intanto arrivato l’appello di Alarm Phone per un gommone, con 45 migranti a bordo, alla deriva al largo di Zawiya, proprio in Libia. Difficili le comunicazioni con l’imbarcazione, che avrebbe il motore in avaria. Al momento il team di volontari e attivisti riferisce di non riuscire a stabilire alcun contatto con la ...

