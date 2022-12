Tunisi , 23. Sono 81 le persone soccorse in mare nelle ultime ore dalla Guardia costiera tunisina. L’operazione ha riguardato sette partenze dalle coste di Nabeul, secondo l’agenzia di stampa Tap. Un gruppo di 31 migranti è stato salvato dopo che la barca su cui viaggiava si è capovolta, mentre gli altri sono stati soccorsi dopo che il gommone su cui si trovavano ha iniziato a imbarcare acqua. In Italia, intanto, è arrivata al porto di Livorno la Sea Eye 4, la nave ong tedesca con a bordo 108 migranti, dopo che ieri era avvenuto lo sbarco dalla Live Support di Emergency. Già segnalati casi di disidratazione e scabbia. Definite inoltre le destinazioni dei migranti: 32 persone saranno ospitate in Emilia Romagna, 30 nel Lazio e le restanti 46 rimarranno in Toscana.

