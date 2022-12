Una guerra tra cristiani umilia e scandalizza

«Vieni Gesù, porta il Natale della pace in Ucraina! Il seme della pace possa crescere nelle crepe di cuori induriti e che il Signore possa toccarli con la forza della sua grazia. Che possano vedere presto i piedi “del messaggero che annuncia la pace” (Isaia, 52, 7). È un sogno? No». Questa è l’invocazione del cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, che ieri sera ha guidato una veglia di preghiera per la pace a Bari, nella basilica dedicata a san Nicola, antico vescovo di Myra, venerato da cattolici e ortodossi, tanto amato dal popolo ucraino e da quello russo. All’evento, organizzato su iniziativa della Cei e dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, hanno partecipato vescovi della Puglia, delegati dell’episcopato ucraino e dell’Esarcato apostolico per ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI