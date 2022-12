Amman, 21. L’inchiesta belga sul Qatargate è stata tra i temi dell’incontro ieri in Giordania tra l’Alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, ed il ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed Al Thani. Lo ha riferito lo stesso Borrell su Twitter. «Abbiamo discusso di questioni bilaterali e sfide regionali, nonché di altre questioni, comprese le accuse contro alcuni membri e persone dello staff del Parlamento europeo. Abbiamo concordato sulla necessità che le indagini in corso facciano piena chiarezza», ha dichiarato l’Alto rappresentante. Indiscrezioni di stampa hanno intanto reso noto che l’indagine si allarga alla Commissione europea. Al centro dell’attenzione c’è il ruolo dell’ex commissario Ue Agli affari interni e immigrazione, il greco Dimitris ...

