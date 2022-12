Abiti firmati a prezzi modici. Un’occasione da non perdere, soprattutto in questo periodo in cui è difficile sottrarsi all’obbligo, ma anche al piacere, dei regali natalizi. Quindi, tra le tante vie dello shopping, considerate anche via Monza 8, (zona S. Giovanni/Re di Roma), dove troverete la boutique MODiAmo. Il vostro dono avrà un valore in più. Si tratta, infatti, di un progetto di economia circolare che vede la collaborazione della Fondazione Caritas Roma Onlus, del Gruppo Trussardi e dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Asilo Savoia, che ha molteplici aspetti: recupera prodotti altrimenti destinati al macero, inserisce persone nel mondo del lavoro e fa solidarietà. Come spiega Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, «è un’iniziativa che dà speranza a giovani e ...

