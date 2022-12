I protagonisti sono due poeti friulani, nati a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro; per entrambi «stare al mondo» è un miracolo, un enigma, un’interrogazione muta che nessuna provvisoria, consolatoria risposta riesce a scacciare. Per dare forma alle domande che affiorano dall’osservazione attenta e appassionata delle cose — le larghe, bianche sponde sassose del Tagliamento, le onde del vento nell’erba, la freschezza dei campi prima dell’alba, ma anche una cucina piena di fumo in una casa talmente povera da non avere neanche un vero e proprio caminetto — serve la musica, fatta di note o anche solo di parole. Serve la preghiera. Tutti e due pregano, anche se in modalità diverse, con le immagini e la sceneggiatura di un film, annotando in fretta traduzioni di salmi, scrivendo versi colmi di “rustico ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI