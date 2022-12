Il terzo settore di Roma è in pieno fermento. A pochi giorni dal Natale le cooperative si sono già mobilitate in raccolte fondi a favore dei soggetti più fragili della città. Eppure anche l’economia del dono sta risentendo del combinato disposto di inflazione, rincari energetici e squilibri geopolitici. Nel report “Noi doniamo” l’Istituto italiano della Donazione stima che gli italiani non sono ancora tornati a occuparsi del prossimo tanto quanto facevano nel 2019. In realtà hanno fatto anche qualche piccolo passo indietro rispetto al 2020, anno in cui la pandemia ci ha fatto riscoprire tutti uguali davanti alla precarietà della vita. Oggi invece risulta che solo una persona su dieci aiuta economicamente organizzazioni no profit. anche se le elargizioni informali sono salite dal 33 al 36%. ...

