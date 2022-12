Belize, Bahamas, Thailandia, Norvegia, Mongolia, Niger, Uganda e Sudan: sono gli otto Paesi di provenienza dei nuovi ambasciatori — tre donne e cinque uomini — che nella mattinata di oggi, giovedì 15 dicembre, hanno presentato a Papa Francesco le lettere con cui vengono accreditati presso la Santa Sede. Durante l’udienza, che ha avuto luogo nella Sala Clementina, il Pontefice ha ricevuto le credenziali da ciascun rappresentante diplomatico; poi, rivolgendosi a essi e ai loro collaboratori e familiari, ha pronunciato il discorso che pubblichiamo in questa pagina. Ai nuovi ambasciatori, nel momento in cui si accingono a ricoprire il loro alto incarico, giungano le felicitazioni del nostro giornale.

Belize

Sua Eccellenza il signor Jaime Efrain Briceño, nuovo ambasciatore del Belize presso la Santa Sede, è nato il 28 settembre 1961. Ha ottenuto un Associate’s Degree in Arte & Scienze presso il Saint John’s Junior College, a Belize City (1979) e un baccalaureato in Business Administration presso l’University of Texas ad Austin. Ha ricoperto, tra l’altro, i seguenti incarichi: Chair di “Bishop Martin” High School; Deputy Chair, Beltraide; Managing Director, Centaur Communications Corporation; Chairman, Speednet Communications Ltd.

Bahamas

Sua Eccellenza il signor Joseph R. Curry, nuovo ambasciatore del Commonwealth delle Bahamas presso la Santa Sede, è nato a Nassau il 19 marzo 1962. È sposato e ha due figli. Laureatosi in Giornalismo e Mezzi di comunicazione presso il College of The Bahamas, e in Organizational Communication presso l’University of Windsor a Ontario (Canada), in seguito ha conseguito un master in Affari internazionali all’American University in Washington d.c.. Ha ricoperto vari incarichi presso il Ministero degli Affari esteri, tra cui: secondo segretario / vice console, ambasciata negli Stati Uniti d’America (1990-1994) e direttore del Dipartimento di Assistenza economica e tecnica; presidente/direttore di itics (Bahamas) Ltd. e in seguito presidente della Bayhill Realty; executive assistant del Primo ministro (2006); presidente di Frandor Investments Ltd., itics (Bahamas) Ltd. e Bayhill Realty (2007-2012); vice presidente del Senato (2012-2017); delegato delle Bahamas presso varie Organizzazioni internazionali e regionali.

Thailandia

Sua Eccellenza il signor Chittipat Tongprasroeth, nuovo ambasciatore della Thailandia presso la Santa Sede, è nato il 18 gennaio 1966. È sposato e ha due figlie. Si è laureato in Scienze politiche (Relazioni internazionali), alla Chulalongkorn University. Ha poi conseguito un master in Scienze politiche (Western Illinois University, negli Stati Uniti d’America). Ha ricoperto, tra l’altro, i seguenti incarichi: terzo segretario presso il segretariato del Dipartimento per asean Affairs, Ministero degli Affari esteri (1994); terzo segretario, segretariato del Dipartimento per gli Affari economici (1995); secondo segretario, segretariato del Dipartimento per gli Affari economici (1996); secondo segretario, missione permanente presso l’Ufficio delle Nazioni Unite, New York (1997); primo segretario, missione permanente presso l’Ufficio delle Nazioni Unite, New York (1999); primo segretario, divisione per gli Affari di sviluppo internazionale, Dipartimento delle Organizzazioni internazionali (2001); primo segretario, segretariato del Dipartimento per le Organizzazioni internazionali “seconded” presso la Divisione di sviluppo internazionale / primo segretario, Divisione sociale, Dipartimento per le Organizzazioni internazionali (2002); primo segretario, Ufficio del ministro (2003); consigliere, Ufficio del ministro / consigliere, Dipartimento per le Organizzazioni internazionali / consigliere, Ufficio del segretariato del primo ministro (2005); consigliere, Dipartimento per gli Affari americani e del Pacifico del Sud (2006); consigliere, Ufficio del segretario permanente / capo del segretariato del Dipartimento per asean Affairs (2007); vice console-generale a Francoforte (2010); vice direttore-generale Dipartimento per gli Affari consolari (2015); vice direttore-generale, Dipartimento per asean Affairs (2017); ambasciatore presso il ministero, Ufficio del segretario permanente (2019); direttore-generale, Dipartimento del protocollo (2020-2021).

Norvegia

Sua Eccellenza la signora Kjersti Rødsmoen, nuovo ambasciatore di Norvegia presso la Santa Sede, nata il 20 luglio 1963, è sposata e ha due figli. Si è laureata a livello di master in Business Administration and Finance presso la Norwegian School of Economics (nhh), nel 1988. Ha ricoperto, tra l’altro, i seguenti incarichi: secondo segretario, missione permanente presso le Nazioni Unite, New York e presso l’Unicef (1990-1993); primo segretario, ambasciata in Messico (1993-1996); consigliere temporaneo per gli Affari internazionali presso l’ufficio del Primo ministro (1996); capo del Dipartimento / vice direttore del Dipartimento delle risorse umane, Ministero Affari esteri - Mae (1996-2000); ministro consigliere presso la missione permanente presso le Nazioni Unite, New York (2001-2006) e vice presidente del Governing Board dell’Undp (2005-2006); vice direttore del Dipartimento della sezione latinoamericana, Mae (2008-2012); direttore del Dipartimento della sezione latinoamericana, Mae (2012-2018); ambasciatore in Thailandia e Cambogia (2018-2022).

Mongolia

Sua Eccellenza la signora Davaasuren Gerelmaa, nuovo ambasciatore di Mongolia presso la Santa Sede, nata nel 1976 a Ulaanbaatar, è sposata e ha due figli. Si è laureata in Relazioni internazionali presso la School of Foreign Service dell’Università Nazionale di Mongolia (1998). Ha fatto degli studi presso l’École nationale d’Administration (ena) in Francia (2000) e presso la Victoria University in Nuova Zelanda (2001). È entrata nel servizio estero nel 1998. Ha ricoperto, tra l’altro, i seguenti incarichi: attaché, Dipartimento per l’Europa del ministero degli Affari esteri (Mae) e dell’ambasciata in Francia (2001-2003); terzo segretario, missione permanente a Ginevra (2004-2007); secondo segretario, Dipartimento della cooperazione multilaterale, Mae (2007-2011); primo segretario, missione permanente a New York (2011-2014); vice direttore del Dipartimento della cooperazione multilaterale, Mae (2014-2018); direttore del Dipartimento della cooperazione multilaterale, Mae (2018-2022); ambasciatore presso la Confederazione Svizzera e rappresentante permanente presso le Nazioni Unite e altre Organizzazioni internazionali (da maggio 2022).

Niger

Sua Eccellenza la signora Aïchatou Boulama Kané, nuovo ambasciatore del Niger presso la Santa Sede, nata a Keïta, Niger, il 24 aprile 1955, è sposata e ha tre figli. Ha conseguito una Maîtrise in Scienze economiche, con indirizzo Economia generale presso l’Università di Rennes i (Francia), nel 1979, e ha ottenuto un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (Dess) in transport et distribution presso l’Università di Parigi i Panthéon – Sorbonne (Francia), nel 1981. Ha ricoperto, i seguenti incarichi: responsabile nella Direzione dell’Industria e dell’Artigianato presso il Service du Développement Industriel et de l’Artisanat dell’Artisanato, Mmi (1982-1985); capo del Service Orientation et Développement Industriel presso il ministero del Commercio, dell’Industria e dei Trasporti (1985-1988); direttrice della Promozione dell’artigianato presso il ministero della Promozione economica (1988-1993); segretario di Stato della Pianificazione (1993-1994); direttrice del Programme Intégré de Développement en Zone Pastorale, Prozopas (1995-1997); capo del Progetto di sviluppo dell’artigianato nel Niger, Dani 2 (1998-2003); consigliere istituzionale nel Progetto di sviluppo dell’artigianato nel Niger, Dani 3 (2003-2006); coordinatrice del Salone internazionale per l’artigianato delle donne, Safem (2006-2011); membro del Comitato per la politica monetaria della Banca Centrale degli Stati dell’Africa dell’Est (Bceao) a titolo “intuitu personae” (2010-2013); governatrice della Regione di Niamey (2011-2013); direttrice di Gabinetto del Primo ministro (2013-2015); ministro degli Affari esteri e della cooperazione dell’integrazione africana e dei nigeriani all’estero (2015-2016); ministro della Pianificazione (2016-2021); ambasciatore in Francia (dal 2021).

Uganda

Sua Eccellenza il signor Stephen Mubiru, nuovo ambasciatore di Uganda presso la Santa Sede, nato a Kamuli, Uganda, il 18 agosto 1965, è sposato e ha 6 figli. Ha conseguito la laurea in Scienza, Salute animale e Produzione presso l’Università di Busoga (Uganda) 2002. Ha ricoperto i seguenti incarichi: assistente veterinario presso il ministero dell’Agricoltura, dell’Industria animale e Pesca (1989-1991); ufficiale di zootecnia presso il medesimo ministero (1993-1994); assistente gestore dell’azienda agricola Kasolwe Livestock Farm - ministero dell’Agricoltura, dell’Industria animale e Pesca (1994-1997); coordinatore Namwendwa Dairy Farmers’Association (dal 1997); speaker, Consiglio del distretto Kamuli (dal 1998-2005); speaker, Uganda Small Scale Farmers’ Forum (2002-2007); membro del Consiglio esecutivo (segretario per la Mobilitazione) dell’Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers Forum, Esaff (2003-2007); presidente del distretto Kamuli (2007-2011); membro del Consiglio dell’Univeristà di Busoga (2007-2012); ambasciatore in Malesia (2012-2017), poi in Turchia (2017-2021) e quindi in Germania (da agosto 2022).

Sudan

Sua Eccellenza il signor Khalid Mohamed Farah El Fahal, nuovo ambasciatore del Sudan presso la Santa Sede, nato il 1° gennaio 1963 a Nouhoud, è sposato e ha 5 figli. Laureatosi in Lettere (ba) presso l’Università di Khartoum (1984), ha conseguito il master e in seguito il dottorato in Diplomazia e Studi internazionali alla Washington International University, King of Prussia, Pennsylvania, negli Stati Uniti d’America (2003-2005). Inoltre ha ottenuto un master in Storia presso l’Università Al Zaeim Al-Azhari, Sudan (2021). Ha ricoperto vari incarichi nel Servizio diplomatico presso il Ministero degli Affari esteri (Mae) e in diverse missioni diplomatiche (1986-2006) ed è stato: détaché presso il Dipartimento politico della presidenza della Repubblica (2006-2009); ambasciatore in Senegal con accreditamento in Mali, Gambia, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea-Bissau e Cabo Verde (2009-2011); ambasciatore in Francia e delegato permanente presso l’Unesco (2011-2013); direttore del Dipartimento delle ricerche e degli studi, Mae (settembre-dicembre 2013); détaché, consigliere diplomatico alla Presidenza (2013-2016); ambasciatore in Angola, São Tomé e Principe (2016-2020); direttore generale degli Affari africani, Mae (2020-2021); direttore della Comunicazione e portavoce ufficiale del Mae (2021-2022); ambasciatore in Francia, Portogallo (dal 2022).