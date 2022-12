Per la libertà di movimento

Coniugare informazione di tipo giornalistico e aspetti giuridici dell’immigrazione al fine di fornire un quadro del fenomeno e della sua complessa normativa. È questo uno degli scopi di Melting Pot Europa, progetto editoriale e di comunicazione sociale nato nel 1996 per analizzare i processi di trasformazione del fenomeno migratorio sulla base dello stretto rapporto tra dimensione globale e radicamento all’interno di specifici contesti locali. Il coordinatore di Melting Pot Europa, Stefano Bleggi, ripercorre l’evoluzione del progetto partendo dalla fine degli anni Novanta, quando si trattava di una trasmissione radio settimanale, diffusa in frequenza FM nella regione Veneto e tradotta in cinque lingue: albanese, romeno, arabo, inglese e francese. «Le lingue dell’immigrazione degli anni Novanta», spiega al nostro ...

