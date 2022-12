Budapest blocca gli aiuti europei all’Ucraina

Bruxelles , 7. Braccio di ferro tra l’Ungheria e l’Unione europea, in sede del Consiglio di economia e finanza (Ecofin): Budapest pone il suo veto al pacchetto di aiuti da 18 miliardi di euro per l’Ucraina da erogare nel 2023, costringendo di fatto l’Ue a cercare una soluzione. La mossa dell’Ungheria si pone l’obiettivo di far approvare il proprio Piano nazionale di ripresa e resilienza, evitando al contempo il congelamento di 7,5 miliardi di fondi europei. Il blocco delle risorse era stato minacciato da Bruxelles per il mancato rispetto dello Stato di diritto, messo in atto dal governo di Viktor Orbán. L’Ue — ha affermato il ministro delle Finanze, Zbyněk Stanjura, rappresentante della Repubblica ceca, Paese presidente di turno dell’Unione — mantiene comunque «l’ambizione» di iniziare a erogare gli aiuti a Kyiv a ...

