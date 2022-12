Parigi, 3. Per la prima volta, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha cancellato un elemento riconosciuto come Patrimonio immateriale dalla prestigiosa lista mondiale. Si tratta, riporta la stampa belga, del carnevale Ducasse di Ath, iscritto cinque anni fa su richiesta di Francia e Belgio. Una parata folkloristica dalle antiche origini, simbolo della cittadina belga di Ath, vicino a Bruxelles. La decisione è stata presa a causa delle polemiche suscitate dalla presenza del personaggio del “selvaggio” dedicato al colonialismo belga. Nel corso di una discussione molto animata della sessione dell’Unesco riunita a Rabat, in Marocco, più volte interrotta, è stato rilevato che questo personaggio su un carro carnevalesco che ricorda il periodo del colonialismo — un ...

