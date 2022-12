Riscaldarsi o mangiare?

«Nel nostro Paese sempre più persone cadono in povertà a causa della crisi per il costo della vita. Di fronte a questa situazione, così umiliante per la dignità umana, la comunità cattolica è chiamata con urgenza a dare una risposta evangelica di verità, giustizia e compassione. Invitiamo quindi i cattolici di Inghilterra e Galles ad alzare una voce profetica di fronte a questo urgente bisogno umanitario». Con un tasso di disoccupazione in crescita, una recessione dell’economia che dovrebbe prolungarsi nel 2023, i costi dell’energia e per l’alloggio in costante aumento, il Regno Unito sta sperimentando una crisi sociale senza precedenti, dove le famiglie — specialmente quelle più disagiate — faticano sempre di più a tirare avanti, e contro la quale i leader ...

