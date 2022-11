Ischia , 29. Si chiamava Michele Monti, aveva 15 anni: è lui l’ottava vittima accertata della frana che ha colpito Ischia sabato scorso. Le sue spoglie, individuate ieri dai soccorritori ed estratte dalle macerie con difficoltà a causa dell’inagibilità del territorio, si aggiungono a quelle dei suoi fratelli, Francesco e Maria Teresa, recuperate in precedenza. Ora si scava per trovare i loro genitori, Gianluca e Valentina, che mancano all’appello insieme ad altri due dispersi. Intanto, per alleviare le sofferenze degli oltre duecento sfollati, insieme agli aiuti annunciati dal governo, la Regione Campania ha stanziato 4 milioni di euro, mentre la Croce Rossa ha lanciato una raccolta solidale. Dal suo canto, la Procura di Napoli indaga sugli allarmi inascoltati lanciati dall’ex sindaco di Casamicciola, Giuseppe ...

